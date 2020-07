Obyvatelia Melbourne začali nosiť na verejnosti rúška

Melbourne 23. júla (TASR) – V druhom najľudnatejšom austrálskom meste Melbourne je od štvrtka povinné nosiť na verejnosti rúška alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest. Austrálsky štát Viktória a najmä jeho metropola Melbourne sú momentálne hlavným ohniskom nákazy novým koronavírusom v krajine.



Z Viktórie vo štvrtok hlásili 403 nových prípadov nákazy koronavírusom. To je o niečo menej než v stredu, keď tam denný prírastok predstavoval rekordných 484 infikovaných.



Intenzívne šírenie vírusu vo Viktórii je do veľkej miery pripisované ľuďom, ktorí sa na koronavírus nechajú otestovať a kým čakajú na výsledky, nedodržiavajú domácu karanténu, píše AP.



Vláda štátu Viktória vo štvrtok oznámila, že zamestnanci, ktorým by ich firma neuhradila práceneschopnosť počas čakania na výsledky testov, dostanú od štátu kompenzáciu vo výške 300 austrálskych dolárov (185 eur).



Agentúra AP vo štvrtok informovala, že väčšina obyvateľov Melbourne nariadenie o nosení rúšok podľa všetkého dodržiava.



Pokutu za nedodržanie tohto predpisu stanovili na 200 austrálskych dolárov (122 eur). Miestna polícia však oznámila, že počas prvého týždňa nebude k vymáhaniu dodržiavania tejto povinnosti pristupovať príliš striktne.



Melbourne sa tak stalo v rámci Austrálie prvým mestom, v ktorom nariadili povinné zakrývanie nosa a úst. V ostatných troch týždňoch tam každý deň pribúdajú stovky infikovaných.