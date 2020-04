Austrália od budúceho týždňa opäť povolí odložiteľné lekárske zákroky

Sydney 21. apríla (TASR) - Austrália potvrdila v utorok čiastočné uvoľnenie opatrení, ktoré zaviedla v dôsledku koronavírusu. Nemocnice budúci týždeň opäť spustia odložiteľné lekárske zákroky. Štát Nový Južný Wales určil dátum otvorenia škôl. Informovala o tom agentúra Reuters.



Austrália v marci v boji proti šíreniu koronavírusu zakázala všetky operácie, ktoré nie sú životne nevyhnutné. Cieľom bolo v očakávaní nárastu počtu pacientov nakazených koronavírusom uvoľniť nemocničné lôžka.



Keďže nové prípady nákazy v Austrálii pribúdajú pomaly, premiér Scott Morrison uviedol, že krajina môže postupne začať uvoľňovať opatrenia.



"Vraciame sa (postupne do normálu) a myslím si, že sme už dosiahli bod zlomu," povedal Morrison novinárom v utorok.



Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt v utorok vyhlásil, že povolenie odložiteľných operácii bolo možné po tom, ako sa nemocniciam podarilo získať dostatočné množstvo ochranného vybavenia a pomôcok vrátane ventilátorov.



Bezpečnosť odložiteľných operácií potvrdila aj Austrálska lekárska komora (AMA).



Štát Nový Južný Wales takisto - ako prvý z austrálskych štátov - predstavil plán opätovného otvorenia škôl. Niektoré deti by mali s kontaktnou výučbou začať 11. mája. Naplno by školy mali fungovať od júla.



Premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová uistila, že školy sa otvoria za prísnych hygienických podmienok.



V Austrálii zostali školy otvorené pre deti pracovníkov nevyhnutných pre chod spoločnosti. Vyžiadala si to federálna vláda. Vzdelávanie majú v Austrálii na starosti jednotlivé štáty. Kedy sa školy otvoria, zostáva na nich.



Austrália dosiaľ potvrdila 6642 prípadov nákazy koronavírusom a 71 úmrtí. V uplynulých dňoch počet nových prípadov zväčša nepresiahne 20 za deň.