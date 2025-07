Austrália odovzdala Ukrajine prvú várku tankov M1A1 Abrams

Kyjev 19. júla (TASR) - Austrália odovzdala Ukrajine prvú várku z prisľúbených 49 tankov M1A1 Abrams americkej výroby, oznámil v sobotu ukrajinský minister obrany Denys Šmyhal s tým, že zvyšné budú dodané v nasledujúcich mesiacoch. Tanky sú podľa neho súčasťou balíka pomoci od Austrálie vo výške 245 miliónov dolárov, píše TASR.



„Väčšina zo 49 tankov je už v službe ukrajinských ozbrojených síl. Posledná várka bude dodaná v nasledujúcich mesiacoch,“ napísal Šmyhal na sieti Telegram.



Austrália tieto tanky prisľúbila Ukrajine v polovici vlaňajšieho októbra; čakalo sa, kým ich začiatkom tohto roka vyradí z vlastnej prevádzky. Niektoré médiá ale informovali, že dodávka sa oneskorila v dôsledku počiatočného odporu zo strany USA, napísal magazín Newsweek.



Okrem toho Canberra podľa denníka The Guardian plánuje v auguste vyslať do Európy aj lietadlo včasnej výstrahy Wedgetail s cieľom chrániť koridory, cez ktoré sa na Ukrajinu dodáva pomoc.



Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni invázii Ruska, sa do veľkej miery pri odrážaní útokov spolieha na vojenskú pomoc od západných spojencov. Austrália od začiatku vojny vyčlenila na pomoc Ukrajine viac ako 1,5 miliardy dolárov.



„Austrália stojí bok po boku s Ukrajinou,“ povedal ešte v piatok austrálsky minister obranného priemyslu Pat Conroy. Dodávka tankov M1A1 Abrams prišla v čase, keď Canberra rokuje o nezáväznom bezpečnostnom pakte s Kyjevom. Podobné dohody majú s Ukrajinou viac než dve desiatky krajín, uviedol The Guardian.