Austrália odstráni z kancelárií politikov ďalšie čínske kamery

Sydney 14. februára (TASR) – V Austrálii odinštalujú z kancelárií politikov desiatky bezpečnostných kamier čínskej výroby. Na podobný krok sa pred niekoľkými dňami odhodlali inštitúcie patriace pod tamojší rezort obrany. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Vo viac ako 250 vládnych budovách bolo nainštalovaných najmenej 913 bezpečnostných kamier vyrobených v Číne. Vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré boli zverejnené minulý týždeň.



Austrálsky minister obrany Richard Marles novinárom povedal, že plánuje odstrániť všetky kamery v budovách patriacich pod jeho rezort, keďže len takýmto spôsobom sa dá zaručiť "úplná bezpečnosť" vládnych inštitúcií.



Predstavitelia austrálskeho ministerstva financií v utorok potvrdili, že v kanceláriách politikov sa nachádza ďalších 65 čínskych kamerových systémov. Hoci rezort v rámci plánu na zvýšenie bezpečnosti tieto kamery postupne nahrádza inými, je potrebné odinštalovať ešte najmenej 40 kamier. Malo by sa tak stať do apríla.



Hoci bezpečnostné kamery nie sú pripojené k internetu, austrálski predstavitelia sa ich rozhodli odinštalovať z preventívnych dôvodov.



Peking v tejto súvislosti obvinil Austráliu, že zneužíva "štátnu moc na to, aby diskriminovala a obmedzovala čínske podniky".



Kamery používané v austrálskych vládnych budovách vyrobili čínske spoločnosti Hikvision a Dahua, ktorú sa v USA už dostali na čierny zoznam. Podľa Washingtonu totiž predstavujú "neprijateľné riziko pre národnú bezpečnosť" a boli tiež použité na sledovanie predstaviteľov menšiny Ujgurov v regióne Sin-ťiang.