V Austrálii odsúdili muža, ktorý bol 29 rokov na úteku

Sydney 28. októbra (TASR) – Šesťdesiatštyriročný muž, ktorý pred takmer 30 rokmi ušiel v Austrálii z väzenia, si odpyká zvyšných 14 mesiacov vymeraného trestu plus dva mesiace za útek. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na rozhodnutie súdu v Sydney.



Darko Desic je už od polovice septembra opäť vo väzbe. Na policajnej stanici v pobrežnom predmestí Dee Why neďaleko Sydney sa totiž priznal, že v roku 1992 utiekol z väzenia v meste Grafton vzdialenom 620 kilometrov. Proticovidový lockdown ho však pripravil o prácu i domov, a tak sa vrátil.



Úrady ho následne poslali za mreže, aby si odpykal zvyšok svojho pôvodného 33-mesačného trestu odňatia slobody za pestovanie marihuany.



Sudkyňa Jennifer Atkinsonová podľa vlastných slov nemala na výber – musela Desicovi za útek vymerať nepodmienečný trest. Za Odsúdila ho zaň na dva mesiace väzenia; maximálna možná sadzba je pritom desať rokov.



Atkinsonová uznala, že Desica k úteku podnietili „reálne obavy", že ho austrálske úrady po výkone trestu deportujú do jeho vlasti, vtedajšej Juhoslávie. Desic sa bál, že bude musieť slúžiť v armáde počas vojen v rokoch 1991–95, ktoré viedli k rozpadu jeho rodnej krajiny.



Desicov právny zástupca Paul McGirr objasnil, že jeho klient dostal list od austrálskej Federálnej pohraničnej stráže (ABF), ktorá avizovala jeho deportáciu po odsedení trestu. McGirr v tejto súvislosti pripomenul, že Juhoslávia už neexistuje, a vyjadril nádej, že „sa na to pozrie niekto so štipkou zdravého rozumu". Desic nie je austrálskym občanom.



Desic ako 35-ročný najprv pílkou prepílil mreže na okne svojej cely a potom v areáli väznice našiel štípacie kliešte, ktorými sa dostal cez plot.



Ďalšie tri desaťročia potom strávil v pobrežných mestách severne od Sydney. Desic nespáchal nijaké ďalšie zločiny a pracoval ako opravár a údržbár, ktorého si miestna komunita „vážila a mala rada", povedal McGirr.



Proticovidový lockdown, ktorý sa začal v júni a skončil 11. októbra, však zapríčinil, že Desic prišiel o príjem i o ubytovanie. Verejnosť vyzbierala od Desicovho zadržania takmer 20.00 eur na jeho právne náklady a ubytovanie.