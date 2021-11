Austrália opäť otvorí hranice pre zahraničných študentov a pracovníkov

Sydney 22. novembra (TASR) – Austrália v pondelok oznámila, že od budúceho mesiaca znova privíta zahraničných študentov a kvalifikovaných pracovníkov. Zmierni tým jedny z celosvetovo najprísnejších cestovných obmedzení zavedených počas pandémie koronavírusu, informuje agentúra AFP.



Niektorí držitelia víz, ako aj zaočkovaní občania Japonska a Južnej Kórey, budú môcť do Austrálie opätovne vstúpiť od 1. decembra – 20 mesiacov po tom, ako krajina uzavrela svoje hranice.



"Austrália sa znova otvára svetu," vyhlásila ministerka vnútra Karen Andrewsová. Podľa premiéra Scotta Morrisona vláda očakáva, že do januára príde do krajiny celkovo 200.000 zahraničných študentov a kvalifikovaných pracovníkov, píše agentúra AP.



Vláda v októbri zrušila obmedzenia pre Austrálčanov cestujúcich do zahraničia. Morrison, ktorý dúfa v opätovné zvolenie v budúcom roku, však doposiaľ dôrazne odmietal uvoľniť cestovné pravidlá pre cudzincov.



Otvorené zostáva, kedy Austrália povolí návrat turistov, ktorí chýbajú pandémiou ťažko zasiahnutému odvetviu cestovného ruchu v krajine.