Austrália označila smrť postaršieho manželského páru za terorizmus

Brisbane 18. decembra (TASR) - Austrálski vyšetrovatelia vyslovili podozrenie, že smrť postaršieho manželského páru v Brisbane mohla byť teroristickým útokom. Útočníkom bol údajne muž ozbrojený nožom, ktorého polícia následne zneškodnila, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie tamojších úradov.



Po tom, čo 22-ročný útočník Rahge Abdi ohrozoval nožom príslušníkov polície, ho vo štvrtok ráno zastrelili na diaľnici v okrajovej časti mesta Brisbane.



Telá 87-ročného Mauricea Anthilla a jeho 86-ročnej manželky Zoe našla vo štvrtok polícia v ich dome neďaleko miesta, kde došlo k usmrteniu útočníka, uviedla zástupkyňa komisára queenslandskej štátnej polície Tracy Linfordová.



Linfoldová odmietla priblížiť, akým spôsobom došlo k usmrteniu zmienenej dvojice, no vyšetrovatelia podľa nej našli dôkazy o tom, že Abdi sa nachádzal v dome.



Policajná komisárka Katarina Carrollová uviedla, že známy extrémista útočil sám. "Nemali sme inú možnosť, ako tento útok označiť za teroristický čin," uviedla Carrollová.



Podozrivý útočník bol údajne ovplyvnený teroristickou organizáciou Islamský štát. V minulosti ho zadržali pre podozrenie z plánovaného pripojenia sa k extrémistickej organizácii, keď sa v máji minulého roka pokúsil vycestovať z brisbaneského letiska do Somálska. Pre nedostatok dôkazov ho prepustili na slobodu bez toho, aby voči nemu vzniesli obvinenie, no jeho cestovný pas bol zrušený.



V júni 2019 ho obvinili z ďalších deliktov vrátane odmietnutia poskytnúť svoje telefónne heslo policajným vyšetrovateľom. Neskôr ho prepustili na kauciu a musel nosiť zariadenie na monitorovanie pohybu, ktoré si predtým, ako ho zastrelili, z tela odstránil.