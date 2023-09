Austrália oznámila vznik fenoménu El Niňo v Pacifiku

Sydney 19. septembra (TASR) - Austrálsky úrad pre meteorológiu v utorok oznámil, že zaznamenal klimatický jav El Niňo, ktorý je vo všeobecnosti spájaný so zvyšujúcimi sa teplotami a výraznými suchami, vedúcimi často k ničivým lesným požiarom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Mesto Sydney v štáte Nový Južný Wales v utorok prekonalo svoj maximálny teplotný rekord za september, keďže ortuť v teplomeroch vystúpila k značke 34,6 stupňa Celzia. Austrálsky úrad pre meteorológiu to označil za nezvyčajne teplý začiatok jari pre veľkú časť juhovýchodu Austrálie.



Pre zvýšené nebezpečenstvo požiaru spôsobeného nezvyčajne horúcimi a suchými podmienkami v juhovýchodnej Austrálii mesto Sydney v utorok zažilo prvý úplný zákaz zakladania ohňov po takmer troch rokoch.



Miestne úrady informovali, že v Novom Južnom Walese, ktorý je najľudnatejší štát Austrálie, horelo v utorok 61 lesných požiarov, pričom 13 sa vymklo spod kontroly. Niekoľko škôl pozdĺž pobrežia štátu zostalo v utorok zavretých pre ich bezprostredné ohrozenie lesnými požiarmi. Úrady vyhlásili v tejto oblasti najvyšší stupeň ohrozenia požiarmi v päťstupňovom systéme hodnotenia rizík, píše AFP.



Fenomén El Niňo sa vyskytuje v priemere každé dva až sedem rokov a trvá deväť až 12 mesiacov. Ide o prirodzene sa vyskytujúci jav zahŕňajúci významné kolísanie teploty povrchových vrstiev Tichého oceána v rovníkovej oblasti, pričom ho sprevádzajú výrazné zmeny atmosférickej cirkulácie.



Svetová meteorologická organizácia avizovala začiatok formovania javu El Niňo už v júli. Austrálsky meteorologický úrad pripomenul, že v uplynulých troch rokoch ráz počasia na východnom pobreží Austrálie ovplyvňoval fenomén El Niňa, ktorý sa vyznačuje miernejším počasím a vyššou vlhkosťou.



Austrálsky prognostik Karl Braganza v utorok informoval, že sformovanie javu El Niňo v Tichom oceáne časovo koliduje s nezvyčajnými jarnými horúčavami, ktoré v súčasnosti postihujú východnú Austráliu.



"S najväčšou pravdepodobnosťou môžeme očakávať, že toto leto bude teplejšie ako priemer a určite teplejšie ako posledné tri roky," povedal Braganza.



Agentúra AFP dodala, že El Niňo sa vo všeobecnosti spája so zvýšenými zrážkami na juhu Latinskej Ameriky, v južných oblastiach Spojených štátov, v Africkom rohu a Strednej Ázie. Môže spôsobiť veľké suchá v Austrálii, Indonézii, častiach južnej Ázie a Strednej Amerike.



Na druhej strane, jeho teplé vody môžu poháňať hurikány v strednom a východnom Tichom oceáne, zatiaľ čo môžu spomaliť tvorbu hurikánov v povodí Atlantiku.