Austrália plánuje obmedziť prístup na sociálne siete deťom do 16 rokov

Sydney 10. septembra (TASR) - Austrália sa chystá zakázať deťom do veku 16 rokov používanie sociálnych sietí, oznámil v utorok tamojší premiér Anthony Albanese. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Príslušná federálna legislatíva, ktorá by deťom zakazovala prístup na sociálne siete, bude predstavená ešte v priebehu tohto roka, dodal Albanese.



Stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete súvisí podľa Albaneseho s vplyvom týchto stránok na deti, ktorý označil za "ničivý". Zároveň dodal, že o minimálnom veku potrebnom na prístup k platformám ako Facebook, Instagram či TikTok sa ešte nerozhodlo, pravdepodobne sa však bude pohybovať od 14 do 16 rokov.



"Chcem deti vidieť odchádzať od svojich (elektronických) zariadení na ihriská, plavárne či tenisové kurty," podotkol stredoľavicový austrálsky premiér. "Chceme, aby mali skutočné zážitky s reálnymi ľuďmi, pretože vieme, že sociálne siete spôsobujú spoločenskú ujmu," dodal pre austrálsku stanicu ABC.



Albanese pre miestne médiá v súvislosti s týmto plánom už niekoľkokrát uviedol, že by uprednostnil zákaz prístupu na sociálne siete deťom mladším než 16 rokov.