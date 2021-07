Austrália plánuje pre koronavírus obmedziť počty prijatých cestujúcich

Canberra 2. júla (TASR) - Austrália z dôvodu rizika nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 plánuje znížiť na polovicu počet cestujúcich prichádzajúcich do krajiny, informovala v piatok na svojej webovej stránke stanica ABC.



Austrálsky premiér Scott Morrison v piatok povedal, že Austrália od 14. júla zníži týždenný limit pre prichádzajúcich cestujúcich z terajších 6000 na 3000. Cieľom je zmierniť záťaž na hotelové karanténne zariadenia.



V Austrálii v súčasnosti v dôsledku covidu platia jedny z celosvetovo najprísnejších opatrení pre vstup do krajiny, píše stránka ABC.



Austrálska vláda chce osloviť letecké spoločnosti s cieľom zabezpečiť návrat do vlasti Austrálčanom, ktorí uviazli v zahraničí. Vláda zároveň upozornila, že obmedzené týždenné počty pre prichádzajúcich zo zahraničia však môžu zostať v platnosti až do budúceho roka.



Austrália minulý týždeň v súvislosti s ohniskami koronavírusového variantu delta zaviedla lockdown, ktorý zasiahol takmer polovicu obyvateľov krajiny. Platnosť obmedzení sa v piatok skončila v niekoľkých mestách štátu Queensland na východe krajiny a Severného teritória.