Po 40 rokoch usvedčili Austrálčana zo série vrážd a výbuchov

Sydney 23. júla (TASR) – V Austrálii dnes usvedčili 73-ročného bývalého hasiča zo série vrážd a výbuchov z 80. rokov 20. storočia, ktoré dlhé roky terorizovali austrálsky súdny systém. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Cieľom Leonarda Warwicka sa v období rokov 1980 až 1985 stali sudcovia a cirkevný zbor Jehovových svedkov.



Sudca Najvyššieho súdu Nového Južného Walesu Peter Garling uznal Warwicka okrem iného za vinného zo zastrelenia sudcu Davida Opasa a dvoch bombových výbuchov, pri ktorých zahynula manželka jedného zo sudcov. Warwick všetky obvinenia poprel. Hoci bol Warwick považovaný za podozrivého už od začiatku vyšetrovania, zatkli ho až v júli 2015.



Prokurátor Ken McKay tvrdil, že trestné činy boli neoddeliteľne spojené s dlhoročným súdnym konaním, ktoré sa týkalo Warwicka a jeho bývalej manželky Andrey Blanchardovej a ktoré prebiehalo od roku 1979 do roku 1986.



Blanchardová pred súdom vypovedala, že jej bývalý manžel o prvej obeti – sudcovi Davidovi Opasovi, ktorý mal ich prípad na starosti – povedal, že „už tu dlho nebude." Stalo sa to len niekoľko týždňov predtým, ako bol Opas vo svojom dome v roku 1980 zastrelený.



Po jeho smrti prípad prebral sudca Richard Gee, ktorému v roku 1984 vybuchol dom. Takisto vybuchla aj budova súdu, v ktorej prebiehalo súdne konanie vo Warwickovom prípade. Pri výbuchu domu tretieho sudcu, ktorému sa dostal Warwickov prípad do rúk, zahynula jeho manželka Pearl.



Posledným zločinom bol bombový útok na sálu Jehovových svedkov, ktorí pomáhali Blanchardovej. Pri útoku zahynul Graham Wykes a 13 členovia zboru utrpeli zranenia. Warwickovi teraz hrozí doživotie.