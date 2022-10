Austrália po hackerskom útoku posilní ochranu osobných údajov

Canberra 6. októbra (TASR) - Vláda Austrálie oznámila vo štvrtok zmeny v zákone o telekomunikáciách, ktoré majú zabrániť zopakovaniu rozsiahleho počítačového útoku, aký v krajine zaznamenali 21. septembra.



Ako informovala agentúra AP, pri uvedenom hackerskom útoku boli odcudzené osobné údaje 9,8 milióna súčasných i bývalých zákazníkov telekomunikačnej spoločnosti Optus – vrátane čísel ich pasov, vodičských preukazov a identifikačných kariet zdravotného poistenia.



V snahe získať "výkupné" milión dolárov zverejnil neidentifikovaný hacker minulý týždeň na darkwebe údaje asi 10.000 zákazníkov spoločnosti Optus, dcérskej spoločnosti Singapore Telecommunications Ltd., známej aj ako Singtel, približuje AP.



Spoločnosť Optus sa v reakcii na počítačový útok svojim zákazníkom ospravedlnila formou celostránkového inzerátu. Inzerát obsahoval aj odkaz na webovú stránku spoločnosti s podrobnými informáciami o opatreniach, ktoré môžu zákazníci podniknúť, aby sa v budúcnosti vyhli krádeži identity a podvodom.



Austrálska federálna vláda môže telekomunikačný zákon zmeniť aj bez toho, aby sa obrátila na parlament – napriek tomu to však urobí. Vláda súčasne vyjadrila nádej, že parlament navrhované zmeny na posilnenie ochrany osobných údajov prerokuje a schváli ešte do konca roku 2022.



Zmeny v zákone by mali zahŕňať sprísnenie sankcií pre spoločnosti s nedostatočnými opatreniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Počíta aj s obmedzením objemu a typov údajov o zákazníkoch, ktoré môžu podniky zhromažďovať. Navrhuje sa aj skrátenie obdobia, počas ktorého budú spoločnosti smieť uchovávať osobné údaje svojich zákazníkov.