Austrália po ôsmich rokoch znížila úroveň hrozby teroristického útoku

Canberra 28. novembra (TASR) - Austrálske úrady znížili úroveň teroristickej hrozby v krajine prvýkrát od roku 2014 z "pravdepodobnej" na "možnú". V pondelok to uviedol generálny riaditeľ Austrálskej bezpečnostnej spravodajskej organizácie (ASIO) Mike Burgess. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Oslabenie teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na Blízkom východe a neúčinná propagandistická mašinéria teroristickej siete al-Káida viedla k menšiemu počtu extrémistov v Austrálii, povedal Burgess.



"To neznamená, že hrozba pominula. Je naďalej pravdepodobné, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov v Austrálii niekto môže zomrieť rukou teroristu," uviedol šéf ASIO na margo rozhodnutia znížiť úroveň teroristickej hrozby v Austrálii. Podľa jeho slov došlo v krajine v uplynulých rokoch k nárastu radikálneho nacionalizmu a pravicovej extrémistickej ideológie.



"Jednotlivci stále fantazírujú o zabíjaní iných Austrálčanov, stále chrlia svoje nenávistné ideológie na internete, stále zdokonaľujú svoje schopnosti výskumom výroby bômb a výcvikom so zbraňami," pokračoval Burgess.



Šéf ASIO skonštatoval, že od roku 2014, kedy bola úroveň hrozby teroristického útoku v Austrálii zvýšená z "možnej" na "pravdepodobnú", došlo v krajine k 11 teroristickým útokom a ďalších 21 plánovaných útokov úrady zmarili. Podľa jeho slov bolo v krajine od roku 2014 vznesených 153 obvinení súvisiacich s terorizmom.



Burgess tiež upozornil na skutočnosť, že ľudia sa na internete radikalizujú extrémne rýchlym tempom, niekedy v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov. Dodal však, že v súčasnosti existuje menej skupín, ktoré teroristické útoky plánujú dlhodobo s cieľom maximálnych škôd.