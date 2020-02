Počas búrky zabila v centre Sydney muža letiaca plynová fľaša

Sydney 19. februára (TASR) - Muž vo veku 37 rokov prišiel v noci na stredu o život v centre austrálskeho veľkomesta Sydney, keď ho počas búrky zasiahla letiaca plynová fľaša. Informovala o tom televízna stanica ABC, ktorá citovala vyjadrenia miestnych pohotovostných zložiek.



Nádoba vážiaca deväť kilogramov trafila nemenovaného chodca do ramena, keď okolo polnoci prechádzal po ulici v sydneyskej štvrti The Rocks. Svedok udalosti ho ešte pred príchodom záchrannej služby odtiahol do priľahlého hotela. Počas ošetrovania zranení ruky a hrudníka mužovi zlyhalo srdce a zdravotníci ho ani po prevoze do nemocnice nedokázali oživiť.



Šéfka záchrannej služby Kath Rallingsová opísala daný prípad ako "čudesnú" náhodu, ktorá môže postihnúť "jedného človeka z milióna", napriek tomu však vyzvala verejnosť, aby "nepodceňovala búrlivé poveternostné podmienky".



Polícia predpokladá, že zosnulý muž, pochádzajúci priamo zo Sydney, išiel po práci na niekoľko drinkov. Majiteľa plynovej fľaše polícia zatiaľ nezistila, požiadala však obyvateľov okolitých budov, aby skontrolovali svoje balkóny.



Sydney a ďalšie časti austrálskeho štátu Nový Južný Wales zasiahla v noci na stredu silná búrka, sprevádzaná okrem iného pôsobivými bleskami. Meteorológovia, ktorí vydali príslušné výstrahy, zaznamenali nárazy vetra s rýchlosťou do 111 kilometrov za hodinu.



Pohotovostné zložky v Novom Južnom Walese prijali stovky hlásení a miestne distribučné podniky zaznamenali výpadky dodávok elektriny pre niekoľko desiatok tisíc zákazníkov, informovala ABC.