Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Zahraničie

Austrália podporí plán na vylúčenie Andrewa z poradia následníkov

.
Austrálsky premiér Anthony Albanese. Foto: TASR/AP

Viaceré svetové médiá v piatok informovali o tom, že britská vláda zváži prijatie nového zákona, ktorý by vylúčil Mountbatten-Windsora z poradia následníkov trónu.

Autor TASR
Canberra 23. februára (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v liste adresovanom predsedovi britskej vlády Keirovi Starmerovi napísal, že Austrália by podporila prípadný návrh, ktorý by vylúčil bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora z poradia následníkov trónu. Mountbatten-Windsora polícia vyšetruje pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Vzhľadom na nedávne udalosti týkajúce sa Andrewa Mountbatten-Windsora, vám píšem, aby som potvrdil, že moja vláda podporí návrh jeho vylúčenia z poradia následníkov trónu,“ napísal Albanese.

Premiér Austrálie zároveň vyjadril svoj súhlas s britským kráľom Karolom III., že sa musí uskutočniť „úplné, spravodlivé a riadne vyšetrovanie“ v tejto veci.

Ide o závažné obvinenia a Austrálčania ich berú vážne,“ uviedol.

Viaceré svetové médiá v piatok informovali o tom, že britská vláda zváži prijatie nového zákona, ktorý by vylúčil Mountbatten-Windsora z poradia následníkov trónu.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými 14 členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth). Austrália je prvou krajinou, ktorá potvrdila svoju podporu tomuto kroku.

Buckinghamský palác by sa podľa denníka The Guardian nepostavil proti tomuto plánu.

Mountbatten-Windsor je v súčasnosti ôsmym v poradí dedičov britského trónu - po princovi Williamovi a jeho troch deťoch, a princovi Harrym a jeho dvoch deťoch.

V súčasnosti nemá brat britského panovníka žiadne šľachtické a vojenské tituly a odsťahoval sa aj zo sídla neďaleko hradu Windsor.

Bývalý princ opakovane popiera obvinenia v súvislosti s Epsteinom. Minulý týždeň vo štvrtok ho polícia v rámci vyšetrovania zadržala. Následne ho po približne 12 hodinách prepustila s tým, že bude vyšetrovaný na slobode.

Sky News informuje, že v pondelok pokračujú prehliadky v bývalom sídle Mountbatten-Windsora.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja