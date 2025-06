Austrália podporila nedeľné útoky USA na iránsky jadrový program

Sydney 23. júna (TASR) - Austrália v pondelok vyhlásila, že podporuje útok Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia. Premiér Anthony Albanese aj ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vyzvali na deeskaláciu a návrat k diplomatickému riešeniu tohto konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a Reuters.



„Svet sa už dlho zhoduje na tom, že Iránu nemožno dovoliť získať jadrovú zbraň, a my podporujeme kroky, ktoré tomu zabránia,“ povedal Albanese v pondelok novinárom v Canberre.



Zdôraznil, že sú „jasné informácie“ o tom, že Teherán disponuje obohateným uránom až na 60 percent. Podľa Albaneseho „neexistuje žiadne iné vysvetlenie na dosahovanie 60 percent, než zapojenie sa do programu, ktorý nie je zameraný na civilnú jadrovú energiu“.



Podporu USA v súvislosti s útokom na Irán vyjadrila v pondelok aj ministerka Wongová a vyzvala na návrat k diplomatickému riešeniu. „Podporujeme kroky, ktoré zabraňujú Iránu získať jadrovú zbraň,“ uviedla pre televíziu Nine. „Vieme, čo potvrdil jadrový dozorný orgán OSN... a to je, že Irán obohacuje urán takmer na vojenskú úroveň, čo stačí na výrobu niekoľkých jadrových zbraní,“ pokračovala ministerka a vyzvala na „deeskaláciu a diplomaciu“.



Austrália v piatok zatvorila svoje veľvyslanectvo v Teheráne po rozhovore Wongovej so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom. V Iráne sa podľa Reuters nachádza takmer 3000 Austrálčanov a asi 1300 sa snaží krajinu opustiť. Agentúra dodala, že Austrália vyslala na Blízky východ dve lietadlá, ktoré majú pomáhať pri evakuácii civilistov.



USA uskutočnili útoky na iránske jadrové zariadenia v noci na nedeľu. Zapojili sa do konfliktu Teheránu s Izraelom, ktorý spustil svoje operácie proti Iránu 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť mu vyrobiť jadrové zbrane. Irán takýto zámer neustále popiera. Na izraelské údery reagoval odvetnými útokmi.