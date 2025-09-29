< sekcia Zahraničie
Divoká jazda tínedžerov sa skončila zrážkou chodkyne
Polícia ich zadržala pred nákupným centrom a poprela správy miestnych médií, že boli ozbrojení mačetami.
Sydney 29. septembra (TASR) - Štyria tínedžeri boli zadržaní pre rýchlu jazdu v centre austrálskeho mesta Melbourne, pri ktorej zranili jednu chodkyňu, informovala miestna polícia. Podozriví sú vo veku od 15 do 17 rokov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Polícia začala prenasledovať pravdepodobne ukradnuté auto na základe hlásenia svedkov, ktorí ho videli „nevyspytateľne“ jazdiť po diaľnici na východe druhého najväčšieho mesta Austrálie, uviedla polícia štátu Viktória.
Auto sa následne prehnalo obchodnou štvrťou v centre mesta, kde zrazilo ženu. Neskôr bola prevezená do nemocnice so zraneniami, ktoré neboli život ohrozujúce.
Podozriví auto opustili a z miesta utiekli pešo. Polícia ich zadržala pred nákupným centrom a poprela správy miestnych médií, že boli ozbrojení mačetami. Prenasledovanie trvalo asi hodinu, povedal pre AFP policajný hovorca.
Miestna televízia ukázala zábery bieleho BMW s veľkou preliačeninou na čelnom skle. Svedok incidentu pre televíziu ABC uviedol, že auto jazdilo rýchlosťou 50 až 60 kilometrov za hodinu cez pešiu zónu. Iný svedok potvrdil, že videl „tínedžerov, ktorí len utekali“. „Približne o minútu neskôr som videl asi päť policajtov, ktorí utekali s ťažkou výzbrojou,“ upresnil svedok.
