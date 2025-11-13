< sekcia Zahraničie
Veštice vylákali od obetí desiatky miliónov dolárov, čelia obvineniu
Sydney 13. novembra (TASR) - Matku a dcéru, ktoré sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej, zadržali v stredu v Austrálii pre obvinenia z podvodu. Od zraniteľných vietnamských obetí v krajine údajne vylákali takmer 70 miliónov austrálskych dolárov. Podľa polície boli súčasťou „vysoko sofistikovaného“ syndikátu podvodníkov, ktorý pral špinavé peniaze. TASR sa odvoláva na správu stanice BBC.
Podľa polície bola matka (53) vplyvnou a dôveryhodnou členkou svojej komunity. Ako veštica poskytovala služby aj klientom vo finančnej núdzi. Presvedčila ich, že na pomoc im v budúcnosti príde miliardár a že sa tak stane „skôr ako neskôr“, ak si vezmú pôžičku. Časť z nej si následne ponechala.
Matka čelí 39 obvineniam vrátane riadenia činností zločineckej skupiny a nečestného získavania financií podvodom. Na súd by sa mala dostaviť vo štvrtok.
Jej dcéra (25) bola obvinená zo siedmich trestných činov vrátane nezodpovedného nakladania s výnosmi z trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine. Udelili jej kauciu a súdne pojednávanie je naplánované na január.
Polícia počas zadržania zaistila finančné dokumenty, mobilné telefóny, luxusné kabelky, 40-gramovú tehličku zlata v hodnote 10.000 austrálskych dolárov a 6600 dolárov v kasínových žetónoch.
Podľa vyšetrovania denníka The Sydney Morning Herald (SMH) sú matka a dcéra prepojené s organizáciou Penthouse Syndicate. Skupina údajne pripravila veľké austrálske banky o 250 miliónov austrálskych dolárov po tom, ako jej skorumpovaní bankoví zamestnanci schvaľovali úvery a pomohli tak kúpiť viacero nehnuteľností v Sydney, vysvetľuje SMH s odvolaním sa na políciu. V tomto prípade už obvinili viac ako tucet ľudí z rôznych trestných činov, uvádza BBC.
