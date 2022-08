Austrálska polícia zadržala muža, ktorý strieľal na letisku v Canberre

Canberra 15. augusta (TASR) — Austrálska polícia v nedeľu zadržala muža, ktorý strieľal na letisku v hlavnom meste Canberra. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Podozrivý podľa polície vstúpil do odletovej časti letiska v a posadil sa k veľkým okná terminálu. Po piatich minútach vytiahol strelnú zbraň a vystrelil približne päť nábojov.



K streľbe došlo o 13.30 h miestneho času (5.30 h SELČ). Muž konal sám a nemieril na žiadne osoby. Motív jeho činu nie je známy. Po zadržaní putoval do väzby.



Letisko v Canberre na niekoľko hodín evakuovali a letecká doprava bola prerušená. Pasažieri sa do jeho priestorov mohli vrátiť krátko pred 17.00 h miestneho času. O incidente bol informovaný aj austrálsky premiér Anthony Albanese.