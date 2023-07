Austrálska polícia zadržala ketamín za vyše tri milióny dolárov

Sydney 3. júla (TASR) — Austrálska federálna polícia (AFP) obvinila dvoch mužov z účasti v nadnárodnom zločineckom syndikáte, ktorý do Austrálie doviezol 84 kilogramov ketamínu. Jeho odhadovaná veľkoobchodná hodnota je 3,36 milióna austrálskych dolárov (vyše dva milióny eur), uviedla v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie AFP.



Policajná operácia sa začala v máji tohto roku po tom, čo polícia dostala tip na zločinecký syndikát dovážajúci drogy ukryté v nových firemných dodávkach. Polícia identifikovala nákladnú loď prepravujúcu dve nové vozidlá, v ktorých mali byť ukryté drogy.



Keď loď dorazila 15. mája do Melbourne, polícia vozidlá prehľadala a našla v nich ukrytých 79 plastových vreciek s bielym práškom. Laboratórne testy podľa hovorcu AFP ukázali, že ide o ketamín, používaný v humánnej i veterinárnej medicíne ako anestetikum.



Vyšetrovatelia následne obsah zásielky nahradili identickými vreckami obsahujúcimi "neškodnú látku" a sledovali vozidlá, ktoré boli dopravené do predajne áut v Sydney.



Spomínaní dvaja muži jednu z dodávok, ktorá obsahovala asi polovicu pôvodnej zásielky, ukradli, vybrali balíčky, premiestnili ich do iného vozidla a odišli.



Policajti oboch mužov vo veku 28 a 29 rokov sledovali na predmestie Sydney, kde ich 1. júla zatkli. V nedeľu ich predviedli pred miestny súd v Parramatte a obvinili z pokusu o prechovávanie komerčného množstva drog. Muži boli vzatí do vyšetrovacej väzby.



Za pašovanie ketamínu im hrozí doživotie.



Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Polícia nezverejnila pôvod nákladnej lode ani ketamínu.