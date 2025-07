V Austrálii zatkli trojicu za pašovanie metamfetamínu

Sydney 3. júla (TASR) - Austrálska polícia vo štvrtok oznámila, že zatkla troch mužov obvinených z účasti na sprisahaní, ktorého cieľom bolo prepašovanie dovedna 360 kilogramov metamfetamínu do krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Austrálska pohraničná stráž (ABF) ešte v apríli zadržala približne 360 škatúľ mozaikových dlaždíc, ktoré pravdepodobne pochádzali z Blízkeho východu a boli napustené metamfetamínom.



„Forenzným testovaním sa zistilo, že zásielka obsahovala približne 360 kilogramov metamfetamínu,“ uviedla vo vyhlásení austrálska federálna polícia (AFP). Hodnota takéhoto množstva metamfetamínu sa odhaduje na približne 333 miliónov austrálskych dolárov (185 miliónov eur), uvádza DPA.



V máji polícia vzniesla obvinenie voči 39-ročnému mužovi z Melbourne, ktorý bol podľa zistení zamýšľaným príjemcom drog. Dvoch mužov zo Sydney vo veku 39 a 56 rokov zatkla polícia vo štvrtok. Možno očakávať, že budú obvinení z pokusu o držbu veľkého množstva nelegálnej drogy podliehajúcej hraničnej kontrole, za čo im hrozí doživotný trest odňatia slobody.



„Pravidelne sme svedkami premyslených alebo nadštandardných pokusov o dovoz škodlivých nelegálnych drog do Austrálie, ale AFP a naši partneri sú pripravení a čakajú na to, aby zastavili zločinecké syndikáty na ich ceste,“ povedal zastupujúci veliteľ AFP Peter Fogarty.



„Metamfetamín spôsobuje obrovské škody užívateľom a ich rodinám a znižuje bezpečnosť v našich komunitách. V rokoch 2022 - 23 bolo v Austrálii každý deň hospitalizovaných v priemere 38 ľudí pre incidenty súvisiace s metamfetamínom,“ dodal Fogarty s odvolaním sa na správu Austrálskeho inštitútu pre zdravie a sociálne zabezpečenie.