Austrália ponúkla Šalamúnovým ostrovom, že bude financovať ich voľby

Honiara 6. septembra (TASR) - Austrália ponúkla Šalamúnovým ostrovom, že bude financovať miestne parlamentné voľby v roku 2023. Líder tohto štátu totiž predložil sporný návrh zákona, ktorý umožní odklad volieb pre rozpočtovú tieseň. Austrália to oznámila v utorok, uvádza tlačová agentúra AFP.



Premiér Manasseh Sogavare sa snaží zmenou ústavy odložiť voľby o niekoľko mesiacov až po skončení multišportového podujatia Pacifické hry 2023. Ich organizátorom sú Šalamúnové ostrovy a podľa premiéra si krajina nemôže dovoliť financovať aj hry aj voľby. Kritici však premiéra obviňujú z pokusu o "odstránenie" demokracie, pretože návrh zákona predložil do parlamentu príliš rýchlo.



Ponuka Austrálie financovať voľby "odráža náš dlhotrvajúci a historický záväzok podporovať demokraciu a demokratické procesy na Šalamúnových ostrovoch", povedala v utorok austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová. Ponuka ešte nebola prijatá, ale Wongová pre verejnoprávnu stanicu ABC uviedla, že je to "vec Šalamúnových ostrovov, či zareagujú a ako zareagujú".



Austrália zatiaľ nezverejnila ani ponúknutú sumu, Sogavareho tajomník Jimmie Rogers predtým pre štátnu stanicu povedal, že voľby by stáli vyše 49 miliónov amerických dolárov.



Návrh zákona umožňujúci odklad volieb, ktorý prešiel v utorok prvým čítaním, je "na domácej pôde sporný", uviedla Wongová, ale záležitosť tak či tak "musí vyriešiť parlament". Ministerka sa snažila vyvrátiť názory, že financovanie volieb v inej krajine je neobvyklé. Poukázala na to, že podobným spôsobom Austrália nedávno podporila voľby v Papue-Novej Guinei.