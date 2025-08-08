< sekcia Zahraničie
Austrálsky poslanec uväznený za zneužívanie dvoch mužov rezignoval
V júli súd uznal 44-ročného Warda vinným zo sexuálneho zneužívania dvoch mladých mužov vo veku 18 a 24 rokov v rokoch 2013 až 2015.
Autor TASR
Canberra 8. augusta (TASR) - Austrálsky poslanec Gareth Ward, ktorý pôvodne odmietol odstúpiť z funkcie po usvedčení zo znásilnenia, v piatok rezignoval, uviedol predseda parlamentu. Pokiaľ by poslanec sám nepristúpil k tomuto kroku, parlament by hlasoval o jeho odvolaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V júli súd uznal 44-ročného Warda vinným zo sexuálneho zneužívania dvoch mladých mužov vo veku 18 a 24 rokov v rokoch 2013 až 2015. Politik však odmietol odstúpiť z funkcie napriek tomu, že sa v súčasnosti nachádza vo väzení, kde čaká na svoj rozsudok. Ward tento týždeň prehral súdny spor, ktorým sa snažil zabrániť parlamentu Nového Južného Walesu hlasovať o jeho vylúčení.
Predseda parlamentu informoval, že zhromaždenie prijalo Wardovu rezignáciu s okamžitou platnosťou približne hodinu pred hlasovaním o jeho odvolaní. Predseda snemovne Ron Hoenig vyhlásil, že za „107 rokov nebolo potrebné vylúčiť žiadneho člena snemovne“, a označil za hanebné, že k tomu snemovňa takmer musela pristúpiť. Ward mal odstúpiť už „po verdikte poroty“, dodal Hoenig.
Wardov odchod vyvolal doplňujúce voľby v pobrežnom a regionálnom volebnom obvode Kiama, 130 kilometrov od Sydney. Poslanec by sa podľa všetkého mal dozvedieť svoj rozsudok na budúci mesiac. Voči rozsudku sa už odvolal.
