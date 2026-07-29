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Austrália potvrdila lokálny prenos vtáčej chrípky typu H5
Testovanie zistilo, že tento vírus sa šíri medzi populáciami morského vtáka rybára rýchleho na pobreží v štáte Južná Austrália.
Autor TASR
Canberra 29. júla (TASR) - Vysoko nákazlivý vírus vtáčej chrípky typu H5 sa začal lokálne šíriť medzi voľne žijúcimi vtákmi v Austrálii, uviedla v stredu hlavná vládna veterinárka Beth Cooksonová. Austrália bola pritom celé roky jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto správy o lokálnom šírení môžu znamenať, že budeme pozorovať väčšie šírenie medzi divými vtákmi,“ konštatovala Cooksonová. „Keď sa začne vírus šíriť v populáciách voľne žijúcich vtákov, nebude možné zabrániť stratám medzi náchylnými, voľne žijúcimi živočíchmi,“ poznamenala.
Prvý prípad nákazy objavili v Austrálii minulý mesiac u migrujúcich morských druhov. Vedci už vtedy varovali, že je to len otázka času, kým sa nakazia aj miestne populácie.
Testovanie zistilo, že tento vírus sa šíri medzi populáciami morského vtáka rybára rýchleho na pobreží v štáte Južná Austrália. Národné vedecké laboratórium tento týždeň potvrdilo sedem prípadov nákazy u tohto druhu vtáka, čím sa počet potvrdených prípadov zvýšil na 27.
Hoci ide podľa Cooksonovej o znepokojujúci vývoj, nie je nečakané zaznamenať prenos u vtákov, ktoré obývajú rovnaký pobrežný biotop.
Ministerka poľnohospodárstva Julie Collinsová uviedla, že dosiaľ „neexistujú dôkazy o masovom úhyne“. Riziko pre ľudské zdravie je podľa nej minimálne a vírus zatiaľ neovplyvnil ani austrálsky hydinárske priemysel, dodala ministerka.
Medzi voľne žijúce vtáky, ktoré sú najviac postihnuté kmeňom H5 patria vodné, pobrežné, morské a dravé vtáky.
Zasiahnuté sú aj morské cicavce, pričom nákazu zaznamenali tiež u ďalších zvierat, ako sú mačky, kozy, alpaky a ošípané.
Podozrenie na štyri prípady vtáčej chrípky v stredu hlásili aj na Klokanom ostrove - obľúbenej turistickej destinácii v Južnej Austrálii, kde žije aj významná populácia ohrozených morských levov.
„Tieto správy o lokálnom šírení môžu znamenať, že budeme pozorovať väčšie šírenie medzi divými vtákmi,“ konštatovala Cooksonová. „Keď sa začne vírus šíriť v populáciách voľne žijúcich vtákov, nebude možné zabrániť stratám medzi náchylnými, voľne žijúcimi živočíchmi,“ poznamenala.
Prvý prípad nákazy objavili v Austrálii minulý mesiac u migrujúcich morských druhov. Vedci už vtedy varovali, že je to len otázka času, kým sa nakazia aj miestne populácie.
Testovanie zistilo, že tento vírus sa šíri medzi populáciami morského vtáka rybára rýchleho na pobreží v štáte Južná Austrália. Národné vedecké laboratórium tento týždeň potvrdilo sedem prípadov nákazy u tohto druhu vtáka, čím sa počet potvrdených prípadov zvýšil na 27.
Hoci ide podľa Cooksonovej o znepokojujúci vývoj, nie je nečakané zaznamenať prenos u vtákov, ktoré obývajú rovnaký pobrežný biotop.
Ministerka poľnohospodárstva Julie Collinsová uviedla, že dosiaľ „neexistujú dôkazy o masovom úhyne“. Riziko pre ľudské zdravie je podľa nej minimálne a vírus zatiaľ neovplyvnil ani austrálsky hydinárske priemysel, dodala ministerka.
Medzi voľne žijúce vtáky, ktoré sú najviac postihnuté kmeňom H5 patria vodné, pobrežné, morské a dravé vtáky.
Zasiahnuté sú aj morské cicavce, pričom nákazu zaznamenali tiež u ďalších zvierat, ako sú mačky, kozy, alpaky a ošípané.
Podozrenie na štyri prípady vtáčej chrípky v stredu hlásili aj na Klokanom ostrove - obľúbenej turistickej destinácii v Južnej Austrálii, kde žije aj významná populácia ohrozených morských levov.