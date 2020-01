Austrália potvrdila piaty prípad nákazy novým koronavírusom

Melbourne 27. januára (TASR) - Austrália v pondelok potvrdila piaty prípad nákazy novým koronavírusom. Ide o 21-ročnú ženu, ktorá z epicentra nákazy, stredočínskeho mesta Wu-chan, pricestovala do svojej vlasti posledným letom predtým, než Peking hromadné cestovanie svojich občanov do zahraničia zakázal. Píše o tom agentúra Reuters.



Žena, u ktorej sa symptómy prejavili približne 24 hodín po prílete z Wu-chanu do Sydney, bola okamžite hospitalizovaná. Uviedla to vysokopostavená predstaviteľka zdravotníctva štátu Nový Južný Wales Kerry Chantová, podľa ktorej slov "bola pacientka okamžite umiestnená do izolácie".



Úrady sa medzitým snažia vystopovať zopár osôb s ktorými sa mladá žena "dostala do veľmi obmedzeného kontaktu".



Prvé štyri prípady nakazenia novým koronavírusom ohlásila Austrália ešte v sobotu. Išlo konkrétne o tri prípady v Sydney a jeden v Melbourne. Austrálske úrady v pondelok oznámili, že vzhľadom na vysokú intenzitu cestovania medzi Austráliou a Čínou predpokladajú, že nakazených osôb bude viac.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.