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Austrália potvrdila prvý prípad hromadného úhynu pre vtáčiu chrípku

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tento vírus vtáčej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov.

Autor TASR
Canberra 3. augusta (TASR) - V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália, uviedla v pondelok vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Rueters.

Ministerka poľnohospodárstva Julie Collinsová oznámila, že laboratórne testy austrálskej vedeckej agentúry potvrdili prítomnosť vírusu v skupine chorých a uhynutých vtákov v blízkosti mesta Cape Jaffa.

„Toto je prvý potvrdený prípad hromadného úhynu a zrejme ide o veľmi znepokojujúci vývoj,“ povedala ministerka novinárom. Očakáva ďalšie šírenie ochorenia a zvýšenie počtu nakazených voľne žijúcich zvierat.

Tento vírus vtáčej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov. Dovtedy bola dlhodobo jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. V júli potvrdili lokálny prenos vírusu medzi voľne žijúcimi vtákmi a dosiaľ zaznamenali v krajine 74 prípadov nákazy.

Kmeň H5 spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých živočíchov. Takmer polovica voľne žijúcich druhov vtákov v Austrálii a 83 percent cicavcov prirodzene nežije nikde inde na svete.
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