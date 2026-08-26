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V Austrálii počas zákazu stúpa používanie sociálnych sietí mladistvými
Odborníčka na online bezpečnosť Yasmin Londonová uviedla, že deti sa na tieto platformy môžu pripájať cez virtuálne privátne siete (VPN) alebo maskovaním svojho veku.
Autor TASR
Canberra 26. augusta (TASR) - Austrálčania mladší ako 16 rokov čoraz viac používajú sociálne siete ako Instagram a TikTok, a to napriek zákazu, ktorý v krajine platí od decembra minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila aplikácia na rodičovskú kontrolu Qustodio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po zavedení zákazu používania sociálnych sietí pre deti do 16 rokov zaznamenali spočiatku pokles ich používania medzi mladými ľuďmi, uviedla Qustodio. Postupne však ich aktivita na sociálnych sieťach opäť rástla a v prípade niektorých aplikácií sa dokonca približuje k úrovniam pred zavedením zákazu.
Používanie aplikácií TikTok, Instagram a Snapchat medzi deťmi vo veku 10 až 12 rokov a 13 až 15 rokov zaznamenalo nárast. TikTok naďalej využíva 25,9 percenta tínedžerov vo veku 13 - 15 rokov, čo je len o niečo viac ako jedno percento menej v porovnaní so stavom pred nadobudnutím účinnosti zákazu. V prípade 10 až 12 ročných detí je používanie len o 0,06 percentuálneho bodu nižšie ako pred zavedením zákazu.
Odborníčka na online bezpečnosť Yasmin Londonová uviedla, že deti sa na tieto platformy môžu pripájať cez virtuálne privátne siete (VPN) alebo maskovaním svojho veku. „Ale v skutočnosti to môže byť celkom jednoduché - tieto aplikácie jednoducho používajú preto, lebo obmedzenia nefungujú,“ konštatovala.
Z údajov taktiež vyplýva, že deti čoraz viac využívajú aplikáciu WhatsApp, na ktorú sa zákaz nevzťahuje.
Austrálski predstavitelia tvrdia, že cieľom zákazu používania sociálnych sietí je ochrániť deti pred online šikanou a „predátorskými algoritmami“.
Tím výskumníkov v Austrálii v štúdii zverejnenej v júni nenašiel takmer žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by sa tínedžeri v dôsledku zákazu odvrátili od sociálnych sietí.
Po zavedení zákazu používania sociálnych sietí pre deti do 16 rokov zaznamenali spočiatku pokles ich používania medzi mladými ľuďmi, uviedla Qustodio. Postupne však ich aktivita na sociálnych sieťach opäť rástla a v prípade niektorých aplikácií sa dokonca približuje k úrovniam pred zavedením zákazu.
Používanie aplikácií TikTok, Instagram a Snapchat medzi deťmi vo veku 10 až 12 rokov a 13 až 15 rokov zaznamenalo nárast. TikTok naďalej využíva 25,9 percenta tínedžerov vo veku 13 - 15 rokov, čo je len o niečo viac ako jedno percento menej v porovnaní so stavom pred nadobudnutím účinnosti zákazu. V prípade 10 až 12 ročných detí je používanie len o 0,06 percentuálneho bodu nižšie ako pred zavedením zákazu.
Odborníčka na online bezpečnosť Yasmin Londonová uviedla, že deti sa na tieto platformy môžu pripájať cez virtuálne privátne siete (VPN) alebo maskovaním svojho veku. „Ale v skutočnosti to môže byť celkom jednoduché - tieto aplikácie jednoducho používajú preto, lebo obmedzenia nefungujú,“ konštatovala.
Z údajov taktiež vyplýva, že deti čoraz viac využívajú aplikáciu WhatsApp, na ktorú sa zákaz nevzťahuje.
Austrálski predstavitelia tvrdia, že cieľom zákazu používania sociálnych sietí je ochrániť deti pred online šikanou a „predátorskými algoritmami“.
Tím výskumníkov v Austrálii v štúdii zverejnenej v júni nenašiel takmer žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by sa tínedžeri v dôsledku zákazu odvrátili od sociálnych sietí.