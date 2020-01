Požiare v Austrálii majú už 14 obetí

Sydney 1. januára (TASR) - Počet obetí lesných požiarov, ktoré už viac ako dva mesiace sužujú juhovýchod Austrálie, sa v stredu zvýšil na najmenej 14 po tom, ako sa hasiči dostali do ďalších miest zničených plameňmi. Ministerstvo obrany medzitým na Nový rok oznámilo, že vyslalo vojenské lode a vrtuľníky na pomoc tisícom ľudí, ktorých požiare odrezali od sveta v pobrežných oblastiach. Informovala o tom agentúra DPA.



Hasičský zbor Nového Južného Walesu uviedol, že po stredajšom nájdení dvoch tiel v zhorených autách sa bilancia obetí decembrových požiarov len v tomto štáte zvýšila na sedem, očakáva sa však jej ďalší nárast. V utorok panovalo v Novom Južnom Walese horúce a veterné počasie a plamene tam zničili najmenej 176 domov.



V susednom štáte Viktória evidujú záchranné zložky štyroch nezvestných, pričom polícia vyšetruje aj smrť muža, ktorý podľa príbuznej odmietol v utorok opustiť svoj dom pri meste Buchan.



Požiare zúriace od októbra zničili podľa aktualizovaných údajov v Austrálii už viac ako 1400 domov a spálili približne päť miliónov hektárov porastov.



Ministerstvo obrany v stredajšom oznámení uviedlo, že helikoptéry evakuujú ľudí z pláží a izolovaných komunít, pričom výsadkové plavidlá schopné vylodiť svoj náklad na pobreží vyrazili v noci zo Sydney, aby priviezli potraviny a vodu ľuďom, ktorí utiekli pred požiarmi na pláže. Podľa očakávaní by mali doraziť do pobrežných miest v južnej časti Nového Južného Walesu a na východe Viktórie vo štvrtok večer alebo v piatok.



Mimoriadne dramatická situácia sa odohrávala v pobrežnom meste Mallacoota na východe štátu Viktória, kde sa v utorok muselo vyše 4000 obyvateľov a dovolenkárov uchýliť na pláže, keď vietor hnal plamene smerom k tamojším domom. Desiatky domov zhoreli pred tým, ako zmena smeru vetra ušetrila zvyšok mesta.



V dôsledku dymu sa v meste zotmelo a obloha nabrala červený nádych. Uviaznutí ľudia strávili noc vo svojich autách, na čerpacích staniciach či v surfingových kluboch premenených na evakuačné centrá, približuje agentúra AP.



V Novom Južnom Walese počas noci na stredu hlásili nové požiare v horách i pobrežnej oblasti severne od štátnej metropoly Sydney.



Tamojší hasiči očakávajú zmiernenie podmienok počas stredy, aj keď v štáte naďalej vyčíňa vyše 110 požiarov. Nový Južný Wales sa podľa svojej premiérky Gladys Berejiklianovej pritom musí pripraviť na návrat extrémnych podmienok zaznamenaných v utorok, aké znova predpovedajú od najbližšej soboty.