Požiare zničili v Novom Južnom Walese rekordne veľkú časť územia

Sydney 7. januára (TASR) – Za obeť prírodných požiarov v tejto sezóne padla v austrálskom štáte Nový Južný Wales už rekordne veľká rozloha územia. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených miestnymi hasičskými orgánmi, ktoré v utorok citoval denník The Guardian.



Zničených tam bolo už 4,9 milióna hektárov, čo je územie väčšie než Dánsko. Celková rozloha požiarmi zasiahnutého územia v Novom Južnom Walese, Viktórii, Queenslande, Južnej Austrálii a Tasmánii dosiahla pritom 8,4 milióna hektárov, čo je rozloha väčšia než Škótsko. Živel si dosiaľ vyžiadal najmenej 25 ľudských životov vrátane troch dobrovoľných hasičov, ako aj tisícky zničených obydlí.



Doterajší rekord tejto nelichotivej bilancie v Novom Južnom Walese pochádzal zo sezóny 1974–75 a činil 3,5 milióna hektárov spálenej zeme. K ničivosti aktuálnych požiarov prispieva skutočnosť, že sa šíria prevažne v lesnatom teréne, a nie v stepnom, čo sťažuje ich hasenie a zvyšuje riziko pre ľudí i divo žijúcu zver.



Meteorologický úrad (BOM) vo svojej výročnej klimatickej správe zverejnenej v utorok uviedol, že rok 2019 bol pre Austráliu najsuchším v dejinách príslušných záznamov. Priemerné množstvo zrážok dosiahlo na celoštátnej úrovni iba 277 milimetrov.



Polícia od začiatku sezóny prírodných požiarov zatkla 183 osôb v súvislosti s podozrením z podpaľačstva, uvádzajú noviny The Australian.



Austrálsky premiér Scott Morrison v sobotu oznámil, že vláda pristúpi pre pretrvávajúce požiare k mobilizácii 3000 záložníkov z radov austrálskej armády. Ministerka obrany Linda Reynoldsová poznamenala, že ide o prvú povinnú mobilizáciu vojenských záloh v dejinách Austrálie. Záložníci budú podľa jej slov poskytovať "nepretržitú" podporu "v zdravotníckej sfére, ako aj pri civilnej obrane a boji s následkami prírodnej katastrofy".