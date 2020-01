Pre požiare vyzvali na evakuáciu 240.000 ľudí v štáte Viktória

Sydney 10. januára (TASR) - Štvrť milióna ľudí vyzvali v úrady austrálskom štáte Viktória v piatok prostredníctvom SMS správy na evakuáciu pre rozsiahle lesné požiare. Zároveň je v zálohe pripravená armáda, keďže premiér štátu Viktória Daniel Andrews varoval, že nasledujúce hodiny môžu byť "veľmi veľkou výzvou", a to i napriek tomu, že v niekoľkých častiach Austrálie pršalo, informovala agentúra Reuters.



"Napriek dažďu v Melbourne, napriek predpovedi o lepších podmienkach na budúci týždeň nás ešte čaká dlhá cesta... a samozrejme vieme, že je pred nami veľa týždňov sezóny požiarov," povedal Daniel Andrews.



Horúčavy s teplotami okolo 40 stupňov Celzia a silný vietor s rýchlosťou do 90 kilometrov za hodinu však naďalej vytvárajú priaznivé podmienky pre rozširovanie požiarov. Ak bude treba, armáda je pripravená konať, povedal austrálsky premiér Scott Morrison. "Sme ešte ďaleko od konca tejto krízy a katastrofy," dodal. Na pobreží najviac zasiahnutého štátu Nový Južný Wales sa nachádzajú dve plavidlá, ktoré sú pripravené evakuovať miestne obyvateľstvo, ak to bude potrebné. V pohotovosti sú aj námorné a letecké sily.



Zatiaľ čo sa očakáva, že vietor do sobotňajšieho rána ustane, Andrews obyvateľov vyzval, aby zostali v stave pohotovosti a ak budú vyzvaní opustiť svoje domovy, nech tak urobia. Aj ľudia vo vysoko rizikových oblastiach v Novom Južnom Walese a štáte Južná Austrália boli vyzvaní, aby zvážili odchod, avšak úrady neuviedli, akého počtu ľudí sa to týka.



Stovky požiarov momentálne vyčíňajú v piatich zo šiestich austrálskych štátov, napísala agentúra DPA. Vo viacerých z nich bol vyhlásený stav pohotovosti. Nebezpečné oblasti predstavujú najmä vidiecke regióny. V piatok bolo v Novom Južnom Walese zaznamenaných 134 požiarov. Na hraniciach Nového Južného Walesu a Viktórie sa spojili dva požiare do jedného, ktorý pokrýva pol milióna hektárov územia. V noci na piatok zasahovalo v Južnej Austrálii viac než 200 hasičov, ktorí sa snažili dostať pod kontrolu požiar, ktorý zničil viac ako 200.000 hektárov pôdy.



Od októbra prišlo o život v dôsledku extrémnych lesných požiarov v Austrálii 27 ľudí a živel spálil viac než 10,3 milióna hektárov pôdy.