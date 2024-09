Austrália predložila návrh na posilnenie boja so zločinmi z nenávisti

Canberra 12. septembra (TASR) - Austrálska vláda vo štvrtok predstavila novú legislatívu týkajúcu sa zločinov z nenávisti, ktorá by pre páchateľov zaviedla trestné sankcie vrátane väzenia v prípade, že by sa pri zločinoch zamerali na rasu, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vláda týmto návrhom reaguje na nárast nenávistných incidentov po začiatku vojny v Pásme Gazy a nadväzuje na prelomové zákony, ktoré boli prijaté minulý rok, a zakazujú nacistický pozdrav a verejné zobrazovanie symbolov teroristických skupín.



"Žiadny Austrálčan by nemal byť terčom kvôli tomu, kým je alebo čomu verí," uviedol vo vyhlásení generálny prokurátor Mark Dreyfus. "S hrdosťou žijeme v živej, multikultúrnej a rozmanitej komunite, ktorú musíme chrániť a posilňovať," dodal.



Vláda navrhuje trest odňatia slobody až na päť rokov pre každého, kto sa vyhráža použitím sily alebo násilia proti skupine alebo osobe, a ak sa táto osoba obáva, že hrozba bude vykonaná. Ak hrozby predstavujú nebezpečenstvo pre vládu, páchatelia by mohli dostať sedemročný trest odňatia slobody.



Vo štvrtok má vláda v pláne predstaviť ďalší právny predpis na boj proti tzv. doxxingu, teda zlomyseľnému zverejňovaniu osobných údajov kohokoľvek na internete, pričom páchateľom by hrozilo až šesťročné väzenie.



Premiér Anthony Albanese vo februári prisľúbil prijatie krokov na zakázanie doxxingu po tom, ako protiizraelské skupiny zverejnili na internete mená, účty na sociálnych sieťach a ďalšie osobné údaje stoviek austrálskych občanov židovského pôvodu.



Návrh zákona o zákaze doxxingu by obsahoval ustanovenie, na základe ktorého by obete mohli podať žalobu v prípade "závažných zásahov do súkromia", hoci novinári a spravodajské služby by mali výnimky.