Austrália predĺži kontroly na hraniciach do 17. júna

Sydney 3. marca (TASR) - Austrália predĺži uzavretie hraníc krajiny súvisiace s pandémiou nového koronavírusu o najmenej tri mesiace. Už rok trvajúca izolácia krajiny tak potrvá minimálne do polovice júna. Informovala o tom v noci z utorka na stredu agentúra AFP.



Prísne hraničné kontroly potrvajú do 17. júna, oznámil v utorok austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt.



Toto rozhodnutie zdôvodnil odporúčaním zdravotníckych úradov, podľa ktorých "situácia ohľadom ochorenia COVID-19 v zahraničí naďalej predstavuje pre Austráliu neprijateľné ohrozenie verejného zdravia". Tamojšie úrady poukázali i na výskyt nových, rýchlejšie sa šíriacich variantov vírusu.



Austrálske hranice sú od marca 2020 pre zahraničných návštevníkov z veľkej časti uzavreté, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19. Zaviedli sa tiež týždenné limity na počet austrálskych občanov, ktorí sa mohli vrátiť do vlasti, čo spôsobilo, že tisíce ľudí uviazli v zahraničí.



Cestujúci, ktorí dostanú povolenie na vstup do krajiny, musia stráviť 14 dní v povinnej karanténe v hoteli. Pobyt v určených karanténnych zariadeniach, ktorí si ľudia hradia sami, vyjde aj na tisíce dolárov.



V snahe zastaviť šírenie pandémie zaviedli v Austrálii prísny lockdown, ako aj dôkladné testovanie a dohľadávanie kontaktov nakazených. V dôsledku toho sa krajine pandémiu darí zvládať pomerne dobre. Táto ostrovná krajina s 25-miliónovou populáciou zaznamenala od začiatku pandémie menej než 29.000 prípadov nákazy.