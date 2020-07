Austrália predĺžila víza pre Hongkončanov

Canberra 9. júla (TASR) - Austrália pozastavila platnosť dohody s Hongkongom o vydávaní páchateľov trestných činov a zároveň predĺžila platnosť víz pre Hongkončanov žijúcich na jej území. Oznámil to vo štvrtok austrálsky premiér Scott Morrison.



Austrália takýmto krokom reagovala na zákon o národnej bezpečnosti, ktorý minulý týždeň pre územie autonómneho Hongkongu schválil čínsky parlament, približujú agentúry AP a AFP.



Morrison oznámil, že predĺžená bude po dobu dva až päť rokov celý rad víz, a pre ich držiteľov sa tak otvorí cesta na získanie trvalého pobytu, píše AP. Zostať v Austrálii bude môcť podľa jeho slov ďalších päť rokov približne 10.000 Hongkončanov, ktorí tam aktuálne sú vďaka študentským či dočasným pracovným vízam, píše AFP.



"Ak ste držiteľom dočasných víz, tak vaše víza budú od dnešného dňa predĺžené o ďalších päť rokov... a na konci tohto obdobia bude cesta k trvalému pobytu," uviedol Morrison. Dodal, že takéto päťročné víza s nasledovnou možnosťou získania trvalého pobytu poskytne Austrália aj hongkonským žiadateľom o dočasné pracovné víza, ktorí vyhovejú nastaveným podmienkam.



Krátko pred Morrisonovým oznámením varovalo austrálske ministerstvo zahraničných vecí svojich občanov v Hongkongu pred rizikom, že ich tam zadržia v súlade s novým zákonom. Vyzvalo ich pritom, aby svoj pobyt v Hongkongu prehodnotili, ak v nich nový zákon vyvoláva obavy.



Nový bezpečnostný zákon schválil čínsky parlament v Pekingu 30. júna. Tento sporný zákon zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Zákon agentom čínskych tajných služieb umožňuje napríklad podozrivé osoby z Hongkongu súdiť na čínskych súdoch kontrolovaných čínskou komunistickou stranou a jej agentom dáva mimoriadne práva vrátane toho, že hongkonskí policajti nemôžu kontrolovať ich vozidlá.



Podľa kritikov obmedzí legislatíva slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.



K podobným opatreniam ako teraz Austrália už v ostatných dňoch pristúpili aj iné krajiny.



Británia nedávno - v reakcii na kontroverzný zákon - oznámila, že rozšíri práva na pobyt pre približne tri milióny ľudí z Hongkongu so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva, a umožní im v Británii žiť a pracovať päť rokov. Následne budú mať možnosť požiadať o britské občianstvo.



Kanada zase pozastavila platnosť dohody s Hongkongom o vydávaní páchateľov trestných činov.