Austrália predĺžila zákaz cestovania do zahraničia

Canberra 4. septembra (TASR) - Austrálska vláda v súvislosti s koronavírusovou pandémiou predĺžila zákaz cestovania do zahraničia až do polovice decembra. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News.



Mimoriadne opatrenie je v platnosti od marca a zabraňuje austrálskym občanom a osobám s trvalým pobytom v Austrálii cestovať za hranice. Výnimky môže potvrdiť iba federálna vláda, a aj tie musia byť vopred schválené miestnymi úradmi.



Zákaz neplatí pre občanov iných krajín, malé lode a nákladnú lodnú dopravu operujúcu pri pobreží, kľúčových pracovníkov a vládnych činiteľov.



Opatrenie taktiež pozastavuje pravidelné medzinárodné lety a zabraňuje výletným plavidlám so 100 a viac pasažiermi zakotviť v austrálskych prístavoch.



Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt vo štvrtok avizoval, že predmetný zákaz bude predĺžený o ďalšie tri mesiace, teda najmenej do 17. decembra.



Austrália bojuje s opätovne stúpajúcim výskytom infekčného ochorenia COVID-19 už niekoľko mesiacov. Najpostihnutejším je druhý najľudnatejší štát Viktória, v ktorom od začiatku augusta platí už druhé obmedzenie pohybu obyvateľstva - prísnejšie než bolo prvé v marci.



Austrálske úrady vo štvrtok potvrdili 127 nových prípadov nákazy, čím sa celková bilancia dostala nad číslo 26.000; ochorenie si dosiaľ v krajine vyžiadalo 678 mŕtvych.