Austrália predstavila novú obrannú stratégiu, reaguje na taktiku Číny

Sydney 17. apríla (TASR) – Austrália v stredu predstavila svoju historicky prvú národnú obrannú stratégiu, ktorou signalizuje väčšie sústredenie na región Tichého oceánu. Krajina podľa svojich predstaviteľov reaguje na "nátlakovú taktiku" Číny a rastúce riziko regionálneho konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Optimistické predpoklady, ktoré po skončení studenej vojny riadili plánovanie v oblasti obrany, sú už dávno preč," vyhlásil austrálsky minister obrany Richard Marles pri prezentácii stratégie. Zároveň varoval, že v regióne by mohol v priebehu nasledujúcich desiatich rokov vypuknúť konflikt.



Dokument s 80 stranami avizuje zvýšenie výdavkov na obranu z dvoch na 2,4 percenta za desať rokov. Celkovou stratégiou Austrálie bude odradiť protivníkov od útoku na krajinu zaistením toho, že by jej napadnutie bolo nákladné a riskantné. Canberra plánuje vytvoriť flotilu ponoriek s jadrovým pohonom, strojnásobiť svoj raketový potenciál a vytvoriť veľkú flotilu bojových plavidiel.



Austrálie je podľa stratégie zraniteľná blokovaním obchodu a prístupu k dôležitým vzdušným a námorným trasám. "Vpád do Austrálie je nepravdepodobnou vyhliadkou v každom scenári práve preto, že protivník môže našej krajine spôsobiť veľa škôd bez toho, aby vôbec vkročil na austrálsku pôdu," povedal Marles.