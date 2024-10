Austrália predstavila plán na výrobu riadených striel dlhého doletu

Sydney 30. októbra (TASR) - Austrália zvýši výrobu rakiet podľa plánu, ktorý v stredu predstavil minister obrany Pat Conroy. Uviedol, že posilnenie zásob zbraní pomôže udržať potenciálnych nepriateľov "na uzde", informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Conroy povedal, že Austrália vytvorí domáci priemysel na výrobu riadených striel dlhého doletu a inej naliehavo potrebnej munície.



"Prečo potrebujeme viac rakiet? Strategické súperenie medzi Spojenými štátmi a Čínou je hlavným znakom austrálskeho bezpečnostného prostredia. Táto konkurencia je najostrejšia v našom regióne, v Indopacifiku," vyhlásil.



Austrália bude spolupracovať s americkým zbrojárskym gigantom Lockheed Martin na výrobe "riadených salvových raketometov (GMLRS)", čo je jeden z prvých takýchto systémov mimo Spojených štátov, uviedol Conroy.



"Komplex na výrobu pokročilých zbraní" v hodnote 200 miliónov USD by mal vyrábať 4000 rakiet ročne. "Predstavuje to viac ako štvrtinu súčasnej svetovej produkcie GMLRS a viac ako desaťnásobok súčasného dopytu austrálskych obranných síl," priblížil Conroy.



Austrália tiež uzavrela zmluvu s francúzskym výrobcom zbraní Thales na domácu výrobu delostreleckých nábojov M795, ktoré sa bežne používajú v batériách húfnic.



"Všetci si želáme, aby nebolo potrebné získavať nové zbrane a muníciu, ale vo svete poznačenom krízami a nepokojmi je dobre vybavená armáda nevyhnutnou súčasťou národnej obrany," zdôraznil minister.



Oznámenie prichádza po nedávnom testovacom odpálení medzikontinentálnej balistickej rakety Čínou v Tichom oceáne, čo bol prvýkrát za uplynulé štyri desaťročia. Obavy z masívnych výdavkov Číny na obranu a ruskej invázie na Ukrajinu viedli mnohých spojencov USA k vyjadreniu obáv z nedostatku kapacít na výrobu munície.



Austrália okrem rýchleho rozvoja pozemnej bojovej sily plánuje v rámci trojstrannej dohody so Spojenými štátmi a Britániou (AUKUS) nasadiť v dohľadnej budúcnosti aj ponorky s jadrovým pohonom.