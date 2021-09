Austrálsky premiér čelí kritike, počas lockdownu navštívil príbuzných

Canberra 7. septembra (TASR) – Austrálsky premiér Scott Morrison čelí kritike za to, že počas víkendu pri príležitosti Dňa otcov navštívil svoje deti, hoci pre väčšinu krajiny platí lockdown. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Morrison povedal, že počas víkendu dostal výnimku, ktorá mu umožnila odletieť súkromným lietadlom z hlavného mesta Canberra do Sydney. Zdravotnícke úrady uviedli, že tento výlet schválili, keďže Morrison patrí medzi kľúčových pracovníkov. Kritici však tvrdia, že ide o príklad dvojakých štandardov. Premiéra kritizovala aj labouristická opozícia.



„Nemôžete mať jedno pravidlo pre pána Morrisona a ďalšie pre všetkých ostatných," povedal labouristický poslanec Bill Shorten.



Viac ako polovica obyvateľov Austrálie v súčasnosti žije v lockdowne. Úrady zaviedli opatrenia obmedzujúce pohyb osôb z dôvodu výskytu ohnísk delta variantu koronavírusu v Sydney, Canberre a Melbourne. Hranice viacerých austrálskych štátov sú takisto uzavreté.



V Austrálii si Deň otcov pripomínajú v prvú septembrovú nedeľu, píše BBC. Morrison zverejnil fotografiu svojej rodiny, na ktorej otcovstvo označuje za „veľké požehnanie". Vo svojom príspevku však nespomenul, že bol so svojou rodinou v Sydney. To vyvolalo kritiku, že sa svoju cestu usiluje zakryť.



Premiér to v utorok odmietol a označil za „cynický" útok zo strany politických protivníkov.