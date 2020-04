Austrálsky premiér požaduje vyšetrenie vzniku pandémie koronavírusu

Sydney 22. apríla (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison požaduje podporu na začatie medzinárodného vyšetrovania pandémie nového koronavírusu. Uviedol to počas telefonického rozhovoru s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, ako aj lídrami Nemecka a Francúzska. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Morrison na Twitteri uviedol, že mal veľmi konštruktívnu diskusiu s Trumpom. "Hovorili sme taktiež o spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pri zlepšovaní transparentnosti a efektívnosti reakcii medzinárodného spoločenstva na pandémiu," dodal Morrison. Podľa svojho úradu telefonoval tiež s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Snaha vyšetriť pôvod a rozšírenie koronavírusu SARS-CoV-2 však vyvolala ostrú kritiku zo strany Číny, ktorá obvinila austrálskych zákonodarcov z prijímania pokynov od USA. "V súčasnosti sú niektorí austrálski politici ochotní opakovať ako papagáje to, čo Američania tvrdia, a jednoducho ich nasledujú v politických útokoch na Čínu," uviedlo veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Canberre.



Bilaterálne vzťahy medzi Austráliou a Čínou sa v posledných rokoch zhoršili, keďže Canberra obviňuje Peking zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí. Diplomatické vzťahy zhoršilo aj rozhodnutie austrálskej vlády o vylúčení čínskeho výrobcu telekomunikačných zariadení Huawei ako dodávateľa pre budovanie 5G siete v Austrálii.