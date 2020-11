Prepustia najmenej 10 vojakov v súvislostí so zabíjaním v Afganistane

Sydney 26. novembra (TASR) - Austrálska armáda prepustí zo služby najmenej desať vojakov špeciálnych jednotiek, ktorí sa podľa správy zverejnenej minulý týždeň podieľali na nezákonnom zabití najmenej 39 civilistov a väzňov počas vojenského konfliktu v Afganistane. Informovala o tom vo štvrtok austrálska televízna stanica ABC.



Z nezávislej vyšetrovacej správy vyplýva, že existujú dôkazy o zabití 39 neozbrojených afganských väzňov a civilistov devätnástimi súčasnými či bývalými austrálskymi vojakmi. Vojaci, ktorých identita nebola zverejnená, by mali byť vydaní na trestné stíhanie.



Stanica ABC uviedla, že desať vojakov dostalo oficiálne oznámenie, že budú prepustení zo služby - reagovať môžu do 14 dní. Nikto z nich však nie je medzi 19 vojakmi, voči ktorým má byť vedené trestné stíhanie, keďže figurujú buď ako svedkovia, alebo ako spolupáchatelia.



Austrálske ministerstvo obrany tieto informácie bezprostredne nekomentovalo.



Preverovanie prípadov týkajúcich sa údajného porušenia vojnového práva v rokoch 2005-2016 viedol sudca Paul Brereton. Jeho tím vypočul 423 svedkov, preveril 20.000 dokumentov a 25.000 obrazových materiálov a v 57 prípadoch začal vyšetrovanie. Podľa generálporučíka Angusa Campbella, hlavného veliteľa austrálskej armády (ADF), boli medzi obeťami väzni, farmári a iní civilisti. K niektorým incidentom došlo v rokoch 2009-2010, no väčšina z nich sa stala v rokoch 2012 a 2013.



Elitné austrálske jednotky boli v Afganistane rozmiestnené po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Spolu s americkými a ďalšími spojeneckými vojakmi bojovali proti Talibanu, al-Káide a iným islamistickým skupinám. Z tejto misie sa stiahli v roku 2014 spolu s ostatnými krajinami NATO.