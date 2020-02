Austrália prešetruje vojnové zločiny svojich vojakov v Afganistane

Sydney 25. februára (TASR) - Austrália vyšetruje viac ako 50 podozrení zo spáchania vojnových zločinov, ktorých sa počas misie v Afganistane údajne dopustili príslušníci austrálskych špeciálnych jednotiek. Podozriví sú okrem iného aj zo zabíjania civilistov a väzňov. S odvolaním sa na výročnú správu úradu generálneho inšpektora austrálskeho ministerstva obrany o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Vyšetrovanie sa začalo ešte v roku 2016 v reakcii na informácie o "veľmi závažných priestupkoch" spáchaných v Afganistane príslušníkmi elitných austrálskych jednotiek. Tie boli v Afganistane rozmiestnené po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Z tejto misie sa stiahli v roku 2014 spolu s ostatnými jednotkami NATO, dodala AFP.



V správe inšpektorátu ministerstva obrany sa uvádza, že vyšetrovanie sa týka najmä zabitia "osôb, ktoré neboli aktívnymi účastníkmi boja alebo vôbec neboli" príslušníkmi ozbrojených formácií, ako aj "krutého zaobchádzania" s týmito osobami. Vyšetrovanie sa pritom nezameriava na rozhodnutia prijaté počas bojových operácií. Zohľadňuje súčasne aj "kultúrne, psychologické, prevádzkové a organizačné faktory", ktoré mohli zohrávať istú rolu v čase údajných incidentov.



V rámci vyšetrovania, ktoré vedie sudca Paul Brereton, bolo doteraz vypočutých 338 svedkov. Vyšetrovanie sa momentálne "blíži k záverečným fázam vykonávania dôkazov," uvádza sa v správe inšpektorátu.



Austrálska ministerka obrany Linda Reynoldsová uviedla pre televíznu stanicu Sky News, že inšpekcia by jej do niekoľkých mesiacov mala podať konečnú správu o vyšetrovaní a následne sa "rozhodne o ďalších vhodných krokoch".



Keď utajená správa o excesoch austrálskych vojakov v Afganistane v roku 2018 unikla do médií, vyvolala v Austrálii veľké pobúrenie a kritiku. V správach sa podľa rozhlasovej stanice RFI písalo, že niektoré austrálske komandá počas svojich operácií nezákonne použili násilie a svojím konaním prejavovali "pohŕdanie ľudskou dôstojnosťou". Objavili sa aj správy o užívaní drog a alkoholu, či domácom násilí. V textoch sa tiež písalo o nedôvere radových príslušníkov voči svojim veliteľom a nezdravej konkurencii medzi austrálskymi elitnými jednotkami.