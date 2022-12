Austrália preskúma zákon, ktorý v Indonézii potrestá mimomanželský sex

Sydney 7. decembra (TASR) — Austrálska vláda sa snaží získať viac informácií o novele trestného zákona, ktorú tento týždeň prijal indonézsky parlament a ktorá stanovuje tresty za mimomanželský pohlavný styk. Austrálska vláda chce vedieť, aký vplyv bude mať tento zákon na turistov prichádzajúcich do Indonézie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorkyňa austrálskeho ministerstva zahraničných vecí v stredu pripomenula, že schválená novela nadobudne účinnosť až o tri roky. Austrália však už teraz čaká "na ďalšie informácie, ako sa budú revízie (zákona) interpretovať, keď sa vypracujú a dokončia vykonávacie predpisy".



Dodala, že ministerskí úradníci budú "pravidelne a dôkladne prehodnocovať riziká pre Austrálčanov v zahraničí" a budú "naďalej pozorne sledovať situáciu".



Indonézia, ležiaca severozápadne od Austrálie, je jednou z hlavných dovolenkových destinácií Austrálčanov — obľúbený je prevažne hinduistami obývaný ostrov Bali, ktorý je známy svojimi plážami, nočným životom a surfovaním. Pred pandémiou spôsobenou chorobou COVID-19 ho navštívilo viac ako milión Austrálčanov ročne.



Napriek schváleniu novely indonézske úrady trvajú na tom, že cudzincov cestujúcich na Bali sa netýka.



Niektoré z najkontroverznejších článkov novely trestajú mimomanželský sex a spolužitie nezosobášených párov.



Podľa novely, ktorú má agentúra AFP k dispozícii, bude pohlavný styk mimo manželstva potrestaný rokom väzenia, zatiaľ čo nezosobášeným osobám žijúcim spolu hrozí šesť mesiacov za mrežami.



O revízii indonézskeho trestného zákonníka, ktorý siaha až do holandskej koloniálnej éry, sa diskutuje už desaťročia.



Proti zmenám, ktoré parlament odobril, po hlasovaní protestovali skupiny na ochranu ľudských práv a odsúdili ich ako zásah do občianskych a politických slobôd. Obávajú sa aj toho, že Indonézia, ktorá je väčšinovo moslimská a kde ústava uznáva okrem islamu ďalších päť náboženstiev, sa prikláňa k fundamentalizmu.



Nový kódex musí ešte schváliť prezident Joko Widodo.