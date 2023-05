Pri dopravnej nehode v Austrálii utrpelo vážne zranenia šesť detí

Melbourne 16. mája (TASR) - Šesť detí utrpelo v utorok vážne zranenia pri zrážke nákladného auta so školským autobusom neďaleko mesta Melbourne na juhovýchode Austrálie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.



Autobus sa prevrátil po tom, ako do jeho zadnej časti na križovatke v oblasti Eynesbury narazilo nákladné auto, uviedla polícia. V autobuse sa nachádzalo 45 detí.



Jednu dospelú osobu a 21 detí previezli do nemocnice. Medzi nimi bolo aj šesť osôb s "vážnymi traumatickými zraneniami", informovala záchranná služba. Ďalších 16 ľudí bolo v stabilizovanom stave.



Približne šesť detí uviazlo v zdemolovanom autobuse. Záchranári sa k nim dostali cez strešné vetracie okno.



Vodič autobusu utrpel ľahké zranenia. Vyšetrovatelia v spojitosti s nehodou vypočuli vodiča nákladného auta, ktoré malo poškodenú prednú časť. Jeho vodič sa pri nehode nezranil.



Deti sa vracali do neďalekej základnej školy z atletického podujatia pre deti vo veku 8 až 11 rokov.