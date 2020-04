Pri nedávnych požiaroch uniklo viac CO2 než krajina vypustí za rok

Canberra 22. apríla (TASR) - Počas nedávnych požiarov buša v Austrálii uniklo do atmosféry viac oxidu uhličitého než celá krajina priemerne vypustí za rok. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na aktuálne odhady federálnej vlády.



Počas ničivých požiarov od septembra minulého roku do februára uniklo do atmosféry okolo 830 miliónov ton oxidu uhličitého, uvádza predbežný odhad ministerstva priemyslu, vedy, energetiky a zdrojov.



To je za tých šesť mesiacov približne objem, ktorý vypustia všetky krajiny na svete s výnimkou piatich najväčších znečisťovateľov - Číny, Spojených štátov, Indie, Ruska a Japonska, porovnáva DPA.



Podľa Austrálskej národnej univerzity vypustí Austrália za rok do atmosféry okolo 540 miliónov ton oxidu uhličitého.



Ministerstvo očakáva, že lesy mierneho pásma sa z požiarov v priebehu niekoľkých rokoch zotavia a začnú opäť zachytávať oxid uhličitý.



"Dôsledky klimatickej zmeny, vrátane vĺn sucha a častejších, intenzívnejších požiarov, môžu ovplyvniť regeneračnú schopnosť lesov," upozorňuje správa ministerstva vydaná tento týždeň. Ministerstvo však tvrdí, že požiare by nemali ohroziť dodržanie austrálskych klimatických cieľov do roku 2030.



Požiare buša sa v Austrálii vlani objavili nezvyčajne skoro. Dokopy zničili 12,5 milióna hektárov pôdy. Najsilnejšie zasiahli štáty Nový Južný Wales, Viktória a Západná Austrália. Zomrelo pri nich najmenej 33 ľudí, polovica z nich boli hasiči.



Smog z požiarov takisto prispel k zhoršenej kvalite vzduchu v najväčších austrálskych mestách aj k obrovskej strate prirodzeného habitatu viacerých ohrozených druhov. Experti uvádzajú, že napríklad koaly stratili takmer tretinu svojich prirodzených obydlí.