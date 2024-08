Austrália: Pri útoku Izraela na humanitárny konvoj došlo k pochybeniam

Canberra 2. augusta (TASR) - Izraelský útok, pri ktorom v apríli zahynuli v Pásme Gazy siedmi humanitárni pracovníci, bol výsledok závažných pochybení zo strany izraelskej armády, no nebol zámerný. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania austrálskej vlády, ktoré v piatok predstavila austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová. TASR o tom informuje s odvolaním na správy agentúr AFP a Reuters.



K izraelskému útoku na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK) došlo 1. apríla. O život prišli traja občania Británie, Austrálčan, Poliak, osoba s kanadsko-americkým občianstvom a Palestínčan.



V súvislosti s daným útokom čelil Izrael medzinárodnej kritike. Izraelské obranné sily (IDF) ho označili za vážnu chybu, ku ktorej nemalo dôjsť.



Austrálske vyšetrovanie zistilo závažné pochybenia pri dodržiavaní postupov izraelskej armády vrátane chybnej identifikácie a chýb v rozhodovaní.



Zhodnotením postupu izraelskej armády bol poverený bývalý veliteľ austrálskych vzdušných síl Mark Binskin. Počas vyšetrovania zistil, že tri vozidlá v humanitárnom konvoji boli "zasiahnuté v pomerne rýchlom slede" po tom, ako boli označené ako podozrivé, no zo strany Izraela nešlo o zámer.



Podľa Binskina izraelský prieskumný dron označil vozidlá ako podozrivé na základe zistenia, že ochrankári konvoja majú pri sebe zbrane. Izrael sa rozhodol odpáliť rakety na konvoj na základe mylnej domnienky, že ho uniesli militanti Hamasu - išlo však o zmluvných ochrankárov, uviedol. Skonštatoval, že útok bol výsledkom "výrazného narušenia situačného povedomia" a zmätku.



V závere správy austrálskeho vyšetrovania sa uvádza, že izraelská armáda zistila chybu až po tom, ako sa približne o hodinu neskôr začali šíriť správy o útoku na sociálnych sieťach.



Wongová vyzvala izraelskú vládu, aby sa ospravedlnila. Dodala, že Austrália žiada, aby dotkntuté osoby vyvodili plnú zodpovednosť, prípadne boli aj obvinené z trestných činov.



Šéfka austrálskej diplomacie tiež informovala, že požiadala svojho izraelského kolegu o väčšiu ochranu humanitárnych pracovníkov.