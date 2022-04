Austrália prijala sankcie voči Putinovým dcéram a ruským senátorom

Sydney 22. apríla (TASR) - Austrálska vláda zaviedla sankcie a zákaz cestovania do krajiny voči dvom dospelým dcéram ruského prezidenta Vladimira Putina a tiež voči dcére ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. V piatkovom vyhlásení to uviedol austrálsky vládny kabinet, informuje agentúra Reuters.



Podobné kroky voči príbuzným šéfa Kremľa a rezortu diplomacie prijali predtým aj ďalšie krajiny Západu vrátane Spojených štátov, Británie či Kanady. Austrália už uvalila sankcie na takmer 750 ruských jednotlivcov a subjektov. Samotného Putina a Lavrova Austrália pridala na sankčný zoznam 27. februára, teda tri dni po vypuknutí vojny na Ukrajine.



Nové kolo sankcií zo strany Canberry sa okrem Putinových dcér - Marije Voroncovovej a Kateriny Tichonovovej - vzťahuje tiež na 144 parlamentných poslancov, ktorí vo februári podporili Putina hlasovaním za "nelegitímne" uznanie nezávislosti dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny, doplnilo austrálske ministerstvo zahraničných vecí.



Šéfka tamojšieho rezortu diplomacie Marise Payneová dodala, že Austrália bude naďalej pracovať na tom, aby Rusku stúpali výdavky, a to tým, že sa zameria na osoby nesúce zodpovednosť za "neoprávnenú a nevyprovokovanú agresiu na Ukrajine".



Minulý týždeň schválila Austrália finančné sankcie voči 14 ruským štátnym podnikom vrátane subjektov napojených na oblasť obrany.