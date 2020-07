Austrália prinúti Facebook a Google platiť za spravodajský obsah

Sydney 31. júla (TASR) - Austrália hodlá prinútiť amerických technologických gigantov Facebook a Google platiť austrálskym médiám za spravodajský obsah. Ako v piatok informovala tlačová agentúra Reuters, ide o prelomový krok zameraný na ochranu nezávislého novinárstva, ktorý bude sledovaný na celom svete.



Austrália sa tak stane vôbec prvou krajinou, ktorá bude od Facebooku a Googlu požadovať, aby platili mediálnym spoločnostiam na základe systému autorského honoráru, ktorý sa ešte v tomto roku stane zákonom, oznámil austrálsky minister financií Josh Frydenberg.



"Je to spravodlivé pre podnikanie austrálskych médií. Zabezpečuje to lepšiu konkurenciu, zvýšenú ochranu spotrebiteľa a udržateľné mediálne prostredie," povedal Frydenberg novinárom v Melbourne.



Opatrenie prichádza v čase, keď technologickí giganti čelia na celom svete požiadavkám na väčšiu reguláciu. Austrálska vláda koncom minulého roka Facebooku a Googlu oznámila požiadavku, aby s tamojšími mediálnym spoločnosťami dosiahli dobrovoľnú dohodu o využívaní ich spravodajského obsahu.



Táto iniciatíva však nenašla živnú pôdu a Canberra teraz tvrdí, že ak do 45 dní nedôjde k dosiahnutiu dohody prostredníctvom arbitráže, Austrálsky úrad pre telekomunikácie a médiá (ACMA) v mene vlády stanoví právne záväzné podmienky.



Podľa odhadov minuloročnej štúdie v Austrálii zaniklo za uplynulé desaťročie približne 3000 novinárskych pracovných miest, keďže tradičné mediálne spoločnosti utrpeli straty z príjmu z reklamy na úkor Googlu a Facebooku, ktoré im za spravodajský obsah nevyplatili nič.