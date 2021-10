Canberra 5. októbra (TASR) - Austrália privíta zahraničných turistov až na budúci rok, pričom vyššiu prioritu budú mať kvalifikovaní migranti a študenti, uviedol v utorok tamojší premiér Scott Morrison.



Podľa agentúry AP Morrison pre televíziu Seven Network povedal, že podľa očakávania Austrália dosiahne v utorok taký stupeň očkovania proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, ktorý umožní otvorenie krajiny. Obe dávky vakcíny dostalo už 80 percent populácie vo veku 16 a viac rokov.



Morrison už minulý týždeň načrtol plány, ktoré umožnia očkovaným občanom a osobám s trvalým pobytom od novembra odletieť do zámoria – prvýkrát od marca minulého roka, keď začal platiť mimoriadne prísny zákaz cestovania.



"Ďalšími prioritami sú kvalifikovaní migranti, ktorí sú pre krajinu veľmi dôležití a sú dvakrát očkovaní, a študenti, ktorí prichádzajú a vracajú sa do Austrálie študovať... Veríme, že na budúci rok sa dostaneme aj k zahraničným návštevníkom," dodal austrálsky premiér.



AP píše, že imigrácia do Austrálie je v dôsledku protipandemických obmedzení najnižšia od druhej svetovej vojny. Pandémia mala katastrofálny vplyv aj na austrálske univerzity, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na poplatky od zahraničných študentov. Sektor vzdelávania sa obáva, že študenti sa zapíšu na univerzity v iných krajinách, ak im Austrália čoskoro neotvorí svoje hranice.



Austrálska rada pre cestovný ruch, zastupujúca sektor, ktorý pred pandémiou zarobil ročne na zahraničných turistoch 45 miliárd austrálskych dolárov, chce, aby sa zahraniční návštevníci vrátili do krajiny do marca.