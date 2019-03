Austrálska prokuratúra žaluje novinárov za info o procese s kardinálom

Austrálsky kardinál George Pell prichádza na súd 27. februára 2019 v Melbourne. Austrálskeho kardinála Georgea Pella, ktorého uznali za vinného z pohlavného zneužitia a obťažovania dvoch neplnoletých chlapcov, vzali v stredu po predbežnom vypočutí do väzby.

Melbourne 26. marca (TASR) - Desiatky austrálskych novinárov môžu dostať pokutu alebo ísť do väzenia po tom, ako údajne porušili zákaz informovania o procese s kardinálom Georgeom Pellom, ktorého odsúdili v súvislosti so sexuálnym obťažovaním dvoch chlapcov na šesť rokov odňatia slobody. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Informovanie o detailoch z trestného konania voči Pellovi v akejkoľvek forme dostupnej v Austrálii zakázali vlani nariadením sudcu. Cieľom bolo, aby na základe predchádzajúceho konania nedošlo k ovplyvneniu plánovaného druhého procesu, ktorý bol napokon zrušený.



Prokuratúra v austrálskom štáte Viktória podala na najvyššom súde žalobu, v ktorej uviedla mená 23 novinárov a 13 organizácií. Žiada, aby boli uznaní za vinných z porušenia nariadenia, pohŕdania súdom, pomoci a navádzania zahraničných médií a publikovania materiálov, ktoré "mali za následok škandalizovanie súdu".



Podľa súdu žaloba žiada pre novinárov pokutu alebo uväznenie.



Po vyhlásení verdiktu vlani v decembri zverejnili rozsudok nad kardinálom Pellom niektoré zahraničné médiá. Niektoré austrálske médiá vo svojich článkoch naznačovali výsledok procesu a vyhlasovali, že sú predmetom cenzúry, pokiaľ ide o informovanie o najväčšej kauze v krajine.



Žaloba žiadne zahraničné médium nespomína. Prvé pojednávanie sa začne 15. apríla.



Pell, ktorý mal donedávna na starosti finančné záležitosti Vatikánu, bol súdom uznaný za vinného z pohlavného zneužitia a obťažovania dvoch neplnoletých chlapcov a bol odsúdený na šesť rokov väzenia.



Uvedené skutky Pell spáchal v 90. rokoch na chlapcoch, ktorí spievali v zbore v katolíckej Katedrále sv. Patrika v Melbourne. Obete mali vtedy 12 a 13 rokov.



George Pell, bývalý arcibiskup Sydney a Melbourne, je najvyššie postaveným predstaviteľom Vatikánu odsúdeným za sexuálne delikty. Svojho času bol jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne. Na čele vatikánskeho ekonomického sekretariátu pôsobil až do februára 2019.