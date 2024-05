Demonštranti sa zhromaždili v areáloch univerzít po celej Austrálii

Sydney 3. mája (TASR) - Propalestínski demonštranti sa v piatok zhromaždili v univerzitných areáloch po celej Austrálii. V Sydney sa niektorí z nich dostali do potýčok s proizraelskými protestujúcimi, píše TASR na základe agentúry AP.



Stovky propalestínskych demonštrantov na najstaršej austrálskej univerzite, University of Sydney, sa v piatok dostali do stretov s účastníkmi protestu na podporu Izraela. Medzi skupinami údajne došlo k potýčke, píšu miestne médiá.



Priaznivci oboch strán sa neskôr stiahli z dôvodu silnej prítomnosti bezpečnostných zložiek. Prorektor univerzity uviedol, že na škole existuje priestor pre obe skupiny demonštrantov. Upresnil, že nie všetci protestujúci boli študentmi.



Počas protestov však neboli zadržané žiadne osoby, pretože v Austrálii nedošlo k takým násilnostiam ako na univerzitách v niektorých amerických mestách, píše AP.



Na protest proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy si študenti v posledných dvoch týždňoch postavili tábory na univerzitách vo veľkých austrálskych mestách. Protestujúci žiadajú univerzity o prerušenie všetkých akademických väzieb s Izraelom a prerušenie výskumných partnerstiev s výrobcami zbraní.



V USA sa protesty proti vojne, ktorú Izrael v reakcii na útok palestínskych extrémistov vedie v Pásme Gazy, sa začali približne v polovici apríla na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Neskôr sa rozšírili na viaceré univerzity v krajine. Polícia v tejto súvislosti zadržala už stovky osôb.