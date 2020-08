Austrália protestuje proti prepusteniu Afganca, ktorý zabil jej troch

Sydney 10. augusta (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison dnes vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zabránil možnému prepusteniu Afganca, ktorý zavraždil troch austrálskych vojakov. Informovala o tom agentúra DPA.



Bývalý seržant afganskej armády, známy ako Hekmatulláh, by mohol byť prepustený v rámci výmeny väzňov medzi afganskou vládou a militantným hnutím Taliban. Výmena je podmienkou na začatie mierových rozhovorov medzi bojujúcimi stranami. Tieto rokovania by mohli ukončiť 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine.



Hekmatulláh, ktorý v roku 2012 zastrelil vo vojenskom tábore v afganskom meste Tarín Kót troch neozbrojených austrálskych vojakov a zranil dvoch ďalších, strávil vo väzení sedem rokov z doživotného trestu odňatia slobody.



Morrison pre novinárov v metropole Canberra uviedol, že Trumpovi napísal, aby sa Hekmatulláh nenachádzal na zozname prepustených väzňov. "Hekmatulláh je zodpovedný za vraždu troch austrálskych občanov a podľa nás by nikdy nemal byť prepustený," uviedol Morrison a dodal, že austrálska vláda neverí, že by jeho prepustenie mohlo prispieť k mieru v regióne.



Afganský prezident Ašraf Ghaní v nedeľu oznámil, že podpíše nariadenie o prepustení 400 talibov, považovaných za zvlášť nebezpečných zločincov. O tomto kroku v ten istý deň rozhodlo zhromaždenie afganských politikov a kmeňových vodcov, známe ako Lója džirga.